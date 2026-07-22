Karaman'da yaya geçidinde kaza: 17 yaşındaki kız yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da yaya geçidinde kaza: 17 yaşındaki kız yaralandı

Karaman\'da yaya geçidinde kaza: 17 yaşındaki kız yaralandı
22.07.2026 11:56
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Karaman'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 17 yaşındaki Y.T.D.'ye Volkswagen marka SUV çarptı. Sürücü V.D., kızının kulaklık taktığını ve birinci viteste olduğunu belirtti. Yaralı hastaneye kaldırılırken soruşturma başlatıldı.

Karaman'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki kız çocuğu, SUV aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Üniversite Mahallesi Şehit Muhammet Yalçın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.D. yönetimindeki 26 BA 079 plakalı Volkswagen marka SUV tipi araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Y.T.D. (17) isimli kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan sürücü V.D., yaralının durumunu öğrenmek için ambulansın arkasından hastaneye gitti, ardından kaza yerine tekrar geri döndü. Polise kazayı anlatan V.D., "Kızımı okula bıraktım. Arabayla dönerken çocuk önüme çıktı. Kulağında kulaklık vardı. Zaten daha birinci vitesteydim. Doktorlara sordum, hastaneye gitmemi söylediler" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Volkswagen, 3. Sayfa, Karaman, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da yaya geçidinde kaza: 17 yaşındaki kız yaralandı - Son Dakika

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