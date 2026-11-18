Karaman'da yaya geçidine yaklaşırken yavaşlayan otomobile arkadan çarpan tır, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kaza, Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidine geldiği sırada yavaşlayan 42 DUR 50 plakalı Seat marka otomobile, aynı yönde seyreden U.G. idaresindeki 03 AJP 165 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bulvar üzerindeki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ekiplerinin incelemesinin ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.