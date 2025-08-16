Karaman'daki Orman Yangını 24 Saatte Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Karaman'daki Orman Yangını 24 Saatte Kontrol Altına Alındı

16.08.2025 17:21  Güncelleme: 17:23
Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Ermenek ve Sarıveliler ilçeleri arasındaki orman yangınının 24 saat içinde tamamen söndürüldüğünü duyurdu. Yangına 500'e yakın personel ile müdahale edildi.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınının yaklaşık 24 saat sonra tamamen söndürülerek kontrol altına alındığını söyledi.

Yangın, dün öğle saatlerinde Ermenek ve Sarıveliler ilçeleri arasındaki Yeşilköy Yaylacık mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Yangına havadan 3 helikopter, karadan ise Orman Genel Müdürlüğüne ait 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı ve toplamda 500'e yakın personel ile müdahale edildi. Yoğun çabalar sonucunda yangının büyümesi engellendi.

"Yangın tamamen kontrol altına alındı"

Yangının çıktığı ormanlık alanda incelemelerde bulunan Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınının yaklaşık 24 saat sonra tamamen söndürülerek kontrol altına alındığını söyledi.

Çiçekli, "Dün saat 14.00 sıralarında Karaman'ın Ermenek ilçesi Yeşilköy Yaylacık mevkisinde başlayan orman yangınının aradan geçen 24 saatin ardından şu an itibarıyla tamamen kontrol altına alındığını belirterek, "Orman Genel Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Jandarma Teşkilatı, AFAD, diğer tüm kurumlarımız ve vatandaşlarımızın topyekün mücadelesi sayesinde dün akşam saatlerinde yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Sabaha karşı ise tamamen kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Allah'a hamdolsun, 24 saat dolmadan yangın büyümeden ve daha büyük bir duruma ulaşmadan söndürülmüş oldu. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Aynı bölgede geçen yıl da bir yangın çıkmış ve yaklaşık 10 hektarlık alan zarar görmüştü. Bu kez önceki yangınla birlikte 40 hektarlık alan yandı. Bunun 10 hektarı daha önce zarar gören bölge, 30 hektarı ise yeni yangınla birlikte zarar gören kısımdır. Yanan alanın hemen gerisinde, yaklaşık 25 katı büyüklüğünde bin hektarlık blok bir orman bulunuyordu. Yangını, o bölgeye sıçramadan kontrol altına aldık. Bu süreçte emeği geçen herkese, başta Orman Teşkilatımız, Jandarma Teşkilatımız, kamu kurumlarımız, İl Özel İdaremiz, belediyelerimiz ve AFAD olmak üzere devletimiz ve ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Mücadele sırasında yaklaşık 500 kişi görev aldı. Bunların yaklaşık 200'ü Orman Teşkilatı, 100'ü Jandarma personeliydi. Diğer kurumlarımız ve vatandaşlarımızın katkısıyla toplam sayı 500 civarına ulaştı. Esas büyük ormanlık alan yangının güney tarafında kalıyordu. Oraya ulaşmadan yangını kontrol altına aldık. Ancak soğutma çalışmaları önümüzdeki 10 gün boyunca sürecek. Ekiplerimiz peyderpey bölgede görev yapmaya devam edecek ve çalışmalar tamamen bitene kadar burada kalacak" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, karaman, Çevre, Yaşam, Son Dakika

17:20
Mansur Yavaş’tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
15:33
İstanbul’u fırtına vurdu Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı
İstanbul'u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı
