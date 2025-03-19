Karamürsel Belediyesi'nde İhale Sonrası Kavga: 2 Yaralı

Karamürsel Belediyesi'nde dehşet anları: 2 yaralı

Belediyede ihale sonrası çıkan kavgada kan döküldü

KOCAELİ - Kocaeli'deki Karamürsel Belediyesi'nde ihale sonrasında çıkan kavgada bir kişi ayağından bıçaklandı. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Karamürsel Belediyesi'nde düzenlenen çay bahçesi ihalesi sonrası tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirsiz kişi veya kişiler, eski MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz'ü ayağından bıçakladı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi de bıçakla yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık açıklamalarda bulundu. Başkan Çalık, belediye binasının ihale salonunda bulunduğu sırada, başkanlık katında meydana gelen yaralama olayını öğrendiğini belirterek, yaşanan bu olaydan derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Çalık, "Karamürsel Belediyemizin huzur ve güven ortamını hedef alan bu menfur saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanması için tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz, sorumluların tespiti ve adaletin tecellisi için gereken tüm çalışmaları başlatmıştır" dedi.