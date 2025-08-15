Karamürsel\'de Orman Yangını

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde orman yangını başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın öğle saatlerinde Suludere bölgesinde başladı. Ağaçlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar gökyüzünü sararken, ekiplerin müdahalesi sürüyor. - KOCAELİ
