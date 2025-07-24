Karapınar\'da Apartman Önünde Yangın Paniği

Konya'nın Karapınar ilçesinde inşaatı devam eden bir apartmanın önünde bırakılan tahta paletlerin alev almasıyla çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Karapınar ilçesine bağlı Apak Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir apartmanın önünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın önünde inşaat malzemelerden kalan tahta paletlerde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA