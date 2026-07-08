Karapınar\'da Buğday Tarlasında Yangın

Konya'nın Karapınar ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangında yaklaşık 20 dekarlık ekili alan zarar gördü.

Yangın, ilçeye bağlı Kayacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik hatlarından kaynaklanan kıvılcımlar nedeniyle buğday tarlasında yangın çıktı. Alevleri fark eden çiftçiler, traktör ve iş makineleriyle yangına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki ekili alanlara sıçramasını önledi. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 20 dekarlık buğday ekili alanın zarar gördüğü belirlendi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA