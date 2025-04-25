Karapınar\'da öğrenciler güvenlik trafik için bilgilendirildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde 'Güvenli trafik güvenli gelecek' projesi çerçevesinde öğrencilere trafikle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sosyal faaliyetler salonundaki programda Karapınar İlçe Trafik Denetlemeden polis memurları projenin amacını anlattı. Bilgilendirmede, "Yarının bireylerini şimdiden yetiştirmek ve onların yetiştireceği nesillere altyapı oluşturularak trafik kazalarının en aza indirilmesi, kayıpların ve yitirilen hayatların önüne geçilebilmesi, çocukların eğitimleri sonrasında her gün trafiğin içinde olan anne-baba ve aile bireylerinin, trafik kazaları ile ilgili farkındalıklarının yükseltilmesi hedefleniyor. Ayrıca trafik kurallarının sadece araç sürücüleri için değil, herkes için var olduğu bilincinin yerleştirilmesi, toplumda trafik bilincinin oluşması ve trafik kurallarına uyma duyarlılığının küçük yaşta kazandırılmasına da olumlu katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Trafik kurallarına uyulduğunda hem yayalar hem de araç trafiği kolaylaşacaktır" ifadeleri kullanıldı. - KONYA