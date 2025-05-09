Karapınar\'da Tarım Araçlarına Reflektör Dağıtımı

Konya'nın Karapınar ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kaymakam Şenol Öztürk tarafından çiftçilere reflektör dağıtımı yapıldı.

Hotamış Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, tarım araçlarının trafikte daha güvenli hale gelmesini sağlamak amacıyla çiftçilere reflektör dağıtımı gerçekleştirildi. Çiftçilere traktör ve tarım araçlarında kullanmaları için verilen reflektörlerle, gece ve düşük görüş şartlarında araçların daha görünür olması hedefleniyor. Dağıtım sırasında jandarma ekipleri de çiftçilere trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı. Kaymakam Şenol Öztürk, vatandaşların can güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Tarım araçlarının trafikte daha görünür olması, kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu tür önleyici uygulamaları yaygınlaştırarak trafik kazalarının önüne geçmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Etkinliğe, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Muhammet Mustafa Karakaş, Hotamış Mahalle Muhtarı Ahmet Çenesiz ve vatandaşlar katıldı. - KONYA