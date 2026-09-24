Karapınar'da taşımalı eğitim servis şoförlerine güvenlik kuralları anlatıldı - Son Dakika
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Karapınar'da taşımalı eğitim servis şoförlerine güvenlik kuralları anlatıldı

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Karapınar\'da taşımalı eğitim servis şoförlerine güvenlik kuralları anlatıldı
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Karapınar'da yeni eğitim yılı öncesi taşımalı eğitim servis şoförlerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda trafik kuralları, öğrenci taşımacılığı ve güvenli indirme-bindirme ele alındı; öğrenci güvenliği için koordineli hareketin önemine dikkat çekildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı öncesinde taşımalı eğitim kapsamında görev yapacak servis şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 75. Yıl İlkokulunda gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Fazlı Çankaya ve Mustafa Kök, Karapınar İlçe Trafik Denetleme Büro Amiri Başkomiser İlker Zorlu, Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Yabanoğlu, Jandarma Trafik Tim Komutanı Oğuzhan Şahin, servis şoförleri ve diğer ilgililer katıldı. Yeni eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim kapsamında yürütülecek çalışmaların ele alındığı toplantıda, öğrencilerin okullarına güvenli ve sağlıklı şekilde ulaştırılması için alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda servis taşımacılığı yapan şoförlerin uyması gereken trafik kuralları, öğrenci taşımacılığında dikkat edilmesi gereken hususlar ve trafik güvenliği konuları üzerinde duruldu. Öğrencilerin araçlara güvenli şekilde indirilip bindirilmesi, seyahat sırasında gerekli kurallara uyulması ve taşıma sürecinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla yapılması gerekenler anlatıldı. Öğrencilerin güvenliğinin taşımalı eğitim sürecinin en önemli unsuru olduğu vurgulanan toplantıda, servis şoförleri başta olmak üzere okul yönetimleri, öğretmenler, veliler ve ilgili kurumların koordineli şekilde hareket etmesinin önemine dikkat çekildi.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karapınar'da taşımalı eğitim servis şoförlerine güvenlik kuralları anlatıldı - Son Dakika
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