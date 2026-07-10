Denizde fenalaşan vatandaşa dakikalarca kalp masajı yapıldı - Son Dakika
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Denizde fenalaşan vatandaşa dakikalarca kalp masajı yapıldı

Denizde fenalaşan vatandaşa dakikalarca kalp masajı yapıldı
10.07.2026 14:10  Güncelleme: 14:13
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde fenalaşan bir vatandaş, cankurtaran ekiplerince sudan çıkarılarak kalp masajı yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde fenalaşan vatandaş, cankurtaran ekiplerince sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karasu Sahili Kule 4 bölgesi mevkiinde meydana geldi. Denize giren bir vatandaşın fenalaştığını ve su yüzeyinde kalmakta güçlük çektiğini fark eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından kısa sürede sudan çıkarılarak karaya ulaştırılan vatandaşa, sahilde kalp masajı uygulandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından fenalaşan vatandaşı kalp krizi şüphesiyle ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cankurtaran, Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Sağlık, Karasu, Sudan, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizde fenalaşan vatandaşa dakikalarca kalp masajı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizde fenalaşan vatandaşa dakikalarca kalp masajı yapıldı - Son Dakika
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