Karasu\'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

3.Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada polis tarafından suçüstü yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şehir genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, şüphelendikleri H.T. (50) isimli şahsı bir süre takip etti. Ekipler şahsı uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada suçüstü yakaladı. Şahsın üzerinden, uyuşturucu madde satışından elde ettiği iddia edilen bir miktar para ile uyuşturucu madde çıktı. H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA