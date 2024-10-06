Karaya oturan vapur restoran, nefesleri kesen operasyonla kurtarıldı - Son Dakika
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Karaya oturan vapur restoran, nefesleri kesen operasyonla kurtarıldı

Karaya oturan vapur restoran, nefesleri kesen operasyonla kurtarıldı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki halk plajında karaya oturan vapur restoran, yaklaşık 1,5 saatlik nefesleri kesen operasyonla kurtarılarak karaya yanaştırıldı.

06.10.2024 16:27  Güncelleme: 16:31
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Bartın'ın Amasra ilçesindeki halk plajında karaya oturan vapur restoran, yaklaşık 1,5 saatlik nefesleri kesen operasyonla kurtarılarak karaya yanaştırıldı. Limana bağlayan vapurun kaptanı ve 3 genç ise tahliye edildi.

Yaklaşık 10 yıldır Amasra Limanı'nda demirli bulunan Şehit Necati Gürkaya isimli vapur restoran, dün çapa değiştirmek amacıyla hareket etmesi sonucu diferansiyeli kilitlenerek Halk Plajı'nda karaya oturmuştu. Dün balıkçı tekneleri ile yürütülen operasyonla kurtarılmaya çalışan vapur, tüm çabalara rağmen plajdan çıkarılamamıştı. Hava kararması ile ara verilen operasyon, bugün sahil güvenliğe ait dalgıçlar vapurun omurgasında inceleme yaparak, alt kısmında herhangi bir hasarın oluşmadığını tespit etti. Liman başkanlığı, sahil güvenlik organizesiyle gerçekleştirilecek vapuru kurtarma operasyonuna start verildi. Limanın balıkçı ve tur teknelerinin giriş çıkışına kapatılmasının ardından vapur, Zonguldak'tan çağrılan römorköre halatla bağlandı. Sahil güvenlik botu ve balıkçı teknelerinin gözetiminde römorkörle çekilen vapur, kısa sürede kurtarıldı. Vapur, römorkör gemi, balıkçı tekneleri ve sahil güvenlik botlarının da desteği ile liman bölgesine yanaştırıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren operasyonun ardından limana yanaşan vapur hakkında alıkoyma kararı uygulandı. Vapura çıkan polis ve sahil güvenlik ekipleri, kira sözleşmesi de biten vapurda bulunan kaptan N.Y. ile yanında bulunan 3 genci tahliye etti.

Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Zonguldak Bölge Liman Başkanı Ahmet Mert, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Yavuz, plajdan ve limandan, Amasra Liman Başkanı Haydar Gökçe ise römorkör gemiden operasyonu yönetti.

Nefesleri kesen operasyonu, Amasra sahilinde dolaşan yüzlerce kişi de anbean izledi. Kurtarma çalışmalarını takip eden vatandaşlardan bazıları ise cep telefonu ile o anları görüntüledi.

Römorkör ile Cide'ye sevk edilecek

Yapılan tebligatın ardından ise sahil güvenliğe ait dalgıçlar tarafından tekrar vapurun alt kısmı kontrol edilecek. Kontrollerde soruna rastlanılmaması halinde gemi römorkör yardımıyla Kastamonu'nun Cide ilçesindeki limana çekilerek belediyeye iade edilecek.

Öte yandan yaşananlar nedeniyle kaptan N.Y ve yanındaki gençler hakkında ise işlem başlatılacağı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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