Karayolunda heyelan paniği: Faciadan dönüldü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta akşam saatlerinde meydana gelen heyelanda dev kaya parçaları karayoluna indi. Bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre heyelan Zonguldak- Ankara karayolu 10. Kilometresinde yaşandı. Toprağın yumuşaması ile birlikte kopan dev kaya parçaları istinat duvarının üzerinden karayoluna indi.

Güzergah üzerinde seyreden 67 ABH 375 plakalı aracın ön kısmına isabet eden taş parçaları araçta maddi hasara neden oldu.

Aracından inerek ekiplere haber veren sahibi, kriko yardımıyla kurtardığı aracını olay yerinden alarak bölgeden ayrıldı.

Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ile jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Heyelanın yaşandığı bölüm trafiğe kapanırken ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Heyelanın yaşandığı bölgenin güvenlik altına alınması çalışmalarının yapılmasının ardından yolda heyelan kaldırma çalışmalarının başlanması bekleniyor.