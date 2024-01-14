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Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Gaziantep'in Araban ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti. Olayda, Ayşe Fatma ve Mustafa Elmas çifti, sobadan sızan gaz nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşlı çift, Nurettin Mahallesi'nde defnedildi. Soruşturma devam ediyor.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
14.01.2024 - 22:21,
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah saatlerinde Araban ilçesi kırsal Nurettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sobayı yaktıktan sonra uyuyan Ayşe Fatmave Mustafa Elmasçiftinden haber alamayan yakınları, durumlarından endişelendi. Yaşlı çiftin evine giden yakınları, karı kocayı hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayşe Fatma-Mustafa Elmas çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı çift son yolculuğuna beraber uğurlandı

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü bildirilen Elmas çifti, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Yaşlı çift, Nurettin Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından yan yana defnedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika


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