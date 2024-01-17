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Kardeşini göğsünden bıçaklayan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Kardeşini göğsünden bıçaklayan şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir şahıs, kardeşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından şahıs tutuklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeş hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kardeşini göğsünden bıçaklayan şahıs tutuklandı
17.01.2024 - 22:34,  Güncelleme: 22:44
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Kardeşini göğsünden bıçaklayan şahıs tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kardeşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay, dün Mimar Sinan Mahallesi İbni Sina Caddesi'ndeki binada meydana geldi. O.K.ile kardeşi K.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, bu sırada O.K., mutfaktan aldığı bıçakla K.K.'yı göğsünden yaraladı. Bağrışmalar üzerine dışarı çıkan bina sakinleri, K.K.'yı dairenin girişinde kanlar içinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. O.K. ise suç aletiyle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan, K.K.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kardeşini göğsünden bıçaklayan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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