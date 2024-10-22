Kardeşiyle uzun uzun öpüşmüştü! Dilan Polat\'ın skandal görüntülere savunması da bir acayip

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Bir eğlence mekanının sahnesinde dudak dudağa öpüştüğü görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Dilan Polat ve kardeşi Sıla adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, ilk açıklama da geldi. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Dilan Polat, "Kötü bir gündü dün. O an bir anlık sevgiyle yanağından öpmek isterken denk geldi." ifadelerini kullandı.

SILA DOĞU'YLA SAHNEDE ÖPÜŞTÜ

Kara para aklama, suç örgütü kurma, vergi kaçırma suçlarından 9 ay hapis yattıktan sonra ağustosta tahliye edilen Dilan Polat ile kardeşi Sıla Doğu'nun Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında dudak dudağa öpüştüğü görüntüler başlarına iş açtı. Hayasızca hareketler suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı. Polat ve Doğu sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DİLAN POLAT: YANAĞINDAN ÖPMEK İSTERKEN DENK GELDİ

Dilan Polat'tan serbest bırakılmasının ardından ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Polat, yaşadığı sürecin kendisi için "travmatik" olduğunu söyledi. Polat, şu ifadeleri kullandı: "Kötü bir gündü dün. O an bir anlık sevgiyle yanağından öpmek isterken denk geldi.

"ÇOK CİDDİ TRAVMALARIM VAR"

Ben iyi değilim. Çok ciddi travmalarım var. Ne uyuyabiliyorum ne uyanabiliyorum. Dün biraz kısmi felç geçirdim. 3 kere bayılmışım, çok zordu. Unutulmak istiyorum, tek istediğim bu. Dışarısı çok zormuş. Lütfen artık normal hayatımı yaşayabileyim."