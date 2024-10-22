Kardeşiyle uzun uzun öpüşmüştü! Dilan Polat'ın skandal görüntülere savunması da bir acayip - Son Dakika
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Kardeşiyle uzun uzun öpüşmüştü! Dilan Polat'ın skandal görüntülere savunması da bir acayip

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Beşiktaş'ta bir eğlence mekanının sahnesinde kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştükten sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan Dilan Polat'tan videolu açıklama geldi. Polat, skandal görüntüler için, ''Kötü bir gündü dün. O an bir anlık sevgiyle yanağından öpmek isterken denk geldi.'' dedi.

22.10.2024 18:34  Güncelleme: 18:44
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Bir eğlence mekanının sahnesinde dudak dudağa öpüştüğü görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Dilan Polat ve kardeşi Sıla adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, ilk açıklama da geldi. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Dilan Polat, "Kötü bir gündü dün. O an bir anlık sevgiyle yanağından öpmek isterken denk geldi." ifadelerini kullandı.

SILA DOĞU'YLA SAHNEDE ÖPÜŞTÜ

Kara para aklama, suç örgütü kurma, vergi kaçırma suçlarından 9 ay hapis yattıktan sonra ağustosta tahliye edilen Dilan Polat ile kardeşi Sıla Doğu'nun Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında dudak dudağa öpüştüğü görüntüler başlarına iş açtı. Hayasızca hareketler suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı. Polat ve Doğu sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kardeşiyle uzun uzun öpüşmüştü! Dilan Polat'ın skandal görüntülere de savunması da bir acayip

DİLAN POLAT: YANAĞINDAN ÖPMEK İSTERKEN DENK GELDİ

Dilan Polat'tan serbest bırakılmasının ardından ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Polat, yaşadığı sürecin kendisi için "travmatik" olduğunu söyledi. Polat, şu ifadeleri kullandı: "Kötü bir gündü dün. O an bir anlık sevgiyle yanağından öpmek isterken denk geldi.

"ÇOK CİDDİ TRAVMALARIM VAR"

Ben iyi değilim. Çok ciddi travmalarım var. Ne uyuyabiliyorum ne uyanabiliyorum. Dün biraz kısmi felç geçirdim. 3 kere bayılmışım, çok zordu. Unutulmak istiyorum, tek istediğim bu. Dışarısı çok zormuş. Lütfen artık normal hayatımı yaşayabileyim."

Kardeşiyle uzun uzun öpüşmüştü! Dilan Polat\'ın skandal görüntülere savunması da bir acayip

Dilan Polat, Sıla Doğu, Beşiktaş, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kardeşiyle uzun uzun öpüşmüştü! Dilan Polat'ın skandal görüntülere savunması da bir acayip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (59)

  • ferhat eser:
    cehape zihniyetinin özeti 91 168 Yanıtla
    Mert Arslan:
    akpli bunlar dikkatini çekerim?? 0 0
    Komutan Logard:
    Ferhat annen kaç yaşında? 0 0
    Sercan Değirmenci:
    ferhat ne kdr boş birisin sen ya lüzumsuz 0 0
    Derman null:
    cehape zihniyetiyse nasıl dışarıda Ferhat sen harbi iyi değilsin bence 0 0
    Burak Başkan:
    ama akp yargısı serbest bırakıyor ne ilginç dimi 0 0
    EMİR OYUNDA null:
    your mothers summary 0 0
    Mehmet Akın:
    Süleyman soylunun yandaşları yalnız dolayısıyla akape li oluyo ferh at 0 0
  • «Barış Tarim»:
    midemiz bulandı artık sizden 233 3 Yanıtla
  • tezcan çakamak:
    Hırsızlar arsızlar dolandırıcılar ne arasan var 202 0 Yanıtla
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