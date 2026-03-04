Karesi'de 413 öğrencili dev deprem tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karesi'de 413 öğrencili dev deprem tatbikatı

Karesi\'de 413 öğrencili dev deprem tatbikatı
04.03.2026 23:30  Güncelleme: 23:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında deprem tatbikatı düzenledi. Senaryolu tatbikata 413 öğrenci ve 60 öğretmen katılarak afet bilinci ve müdahale süreçleri hakkında bilgi sahibi oldu.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi ev sahipliğinde, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Afetlere karşı bilinç oluşturmak ve bir deprem anında doğru hareket tarzını uygulamalı olarak göstermek amacıyla düzenlenen senaryolu tatbikata 413 öğrenci ve 60 öğretmen katıldı. Gerçeğini aratmayan senaryo doğrultusunda okulda deprem alarmı verildi, öğrenciler sınıflarda "çök-kapan-tutun" uygulamasını gerçekleştirdi. Ardından tahliye planı devreye alınarak öğrenciler kontrollü şekilde okul bahçesindeki toplanma alanına yönlendirildi. Tatbikat boyunca görevli ekipler ve öğretmenler koordineli şekilde süreci yönetti.

Program kapsamında okul bahçesinde kurulan tanıtım stantlarında UMKE, SAR Arama Kurtarma, Polis Arama Kurtarma, MEB AKUB, Genç MEB AKUB, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yer aldı. Ekipler, arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanları tanıtarak öğrencilere afet anında yürütülen müdahale süreçleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Öğrenciler, kurtarma araçlarını ve ekipmanlarını yakından inceleme fırsatı buldu.

Tatbikata Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Murat Özer, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Rıdvan Dal, Karesi İlçe Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl AFAD Müdürü Osman Atsız, İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen katıldı.

Program sonunda açıklamalarda bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, afet bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti. Ustaoğlu, düzenli olarak yapılan tatbikatların afetlerde panik ortamını azaltacağını ve can kayıplarının önlenmesinde büyük rol oynayacağını ifade etti.

Ortaklaşa gerçekleştirilen bu kapsamlı tatbikat, kamu kurumlarının iş birliği içinde hareket ettiğini gösterirken, öğrencilerde afet farkındalığının artırılmasına önemli katkı sağladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Deprem Tatbikatı, Deprem Haftası, Yerel Haberler, Balıkesir, Güvenlik, 3. Sayfa, Deprem, Karesi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karesi'de 413 öğrencili dev deprem tatbikatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu
İlginç sürpriz Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun

00:09
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
23:50
Yunanistan’a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası’na ulaştı
Yunanistan'a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası'na ulaştı
23:29
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 00:47:08. #.0.5#
SON DAKİKA: Karesi'de 413 öğrencili dev deprem tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.