Karesi\'de 413 öğrencili dev deprem tatbikatı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi ev sahipliğinde, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Afetlere karşı bilinç oluşturmak ve bir deprem anında doğru hareket tarzını uygulamalı olarak göstermek amacıyla düzenlenen senaryolu tatbikata 413 öğrenci ve 60 öğretmen katıldı. Gerçeğini aratmayan senaryo doğrultusunda okulda deprem alarmı verildi, öğrenciler sınıflarda "çök-kapan-tutun" uygulamasını gerçekleştirdi. Ardından tahliye planı devreye alınarak öğrenciler kontrollü şekilde okul bahçesindeki toplanma alanına yönlendirildi. Tatbikat boyunca görevli ekipler ve öğretmenler koordineli şekilde süreci yönetti.

Program kapsamında okul bahçesinde kurulan tanıtım stantlarında UMKE, SAR Arama Kurtarma, Polis Arama Kurtarma, MEB AKUB, Genç MEB AKUB, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yer aldı. Ekipler, arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanları tanıtarak öğrencilere afet anında yürütülen müdahale süreçleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Öğrenciler, kurtarma araçlarını ve ekipmanlarını yakından inceleme fırsatı buldu.

Tatbikata Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Murat Özer, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Rıdvan Dal, Karesi İlçe Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl AFAD Müdürü Osman Atsız, İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen katıldı.

Program sonunda açıklamalarda bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, afet bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti. Ustaoğlu, düzenli olarak yapılan tatbikatların afetlerde panik ortamını azaltacağını ve can kayıplarının önlenmesinde büyük rol oynayacağını ifade etti.

Ortaklaşa gerçekleştirilen bu kapsamlı tatbikat, kamu kurumlarının iş birliği içinde hareket ettiğini gösterirken, öğrencilerde afet farkındalığının artırılmasına önemli katkı sağladı. - BALIKESİR