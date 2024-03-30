Kargı'da yangın paniği: 6 ev alev alev böyle yandı
ÇORUM - Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Sinanözü köyünde çıkan yangında 6 ev yandı.
Edinilen bilgilere göre, nedeni henüz belirlenemeyen köyde bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 6 eve sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine köye Orman İşletme Müdürlüğü ve Kargı Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Köylüler ve ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kargı'da yangın paniği: 6 ev alev alev böyle yandı - Son Dakika
Mardin'de canlı büyükbaş hayvan taşıyan tırın devrilmesi sonucu inekler karayola daldı. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.K. isimli şahsın valizinde 728 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan dolayı gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?