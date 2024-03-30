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Kargı'da yangın paniği: 6 ev alev alev böyle yandı

ÇORUM - Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Sinanözü köyünde çıkan yangında 6 ev yandı.

Edinilen bilgilere göre, nedeni henüz belirlenemeyen köyde bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 6 eve sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine köye Orman İşletme Müdürlüğü ve Kargı Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Köylüler ve ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.