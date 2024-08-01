Kargo aracında kaçak göçmenler yakalandı

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Kargo yerine kaçak göçmen taşıdılar

NEVŞEHİR - Nevşehir'de Yurtiçi Kargo firmasına ait bir aracın içerisinde 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; Kayseri'den hareket edecek Yurtiçi Kargo firmasına ait bir aracın içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ve şahısların İstanbul'a gidecekleri bilgisi alındı. Ekiplerce; Avanos ilçesine bağlı Topaklı Bölge Trafik İstasyonu'nda kargo aracı durdurularak yapılan kontrollerde araç içerisinde Suriye uyruklu A.B.ile V.S.yakalandı. Aracın şoförü E.S. de gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.