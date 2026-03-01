Karla Mücadele: Hasta Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karla Mücadele: Hasta Hastaneye Ulaştırıldı

Karla Mücadele: Hasta Hastaneye Ulaştırıldı
01.03.2026 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tercan'da yoğun kar nedeniyle kapalı yol açıldı ve rahatsızlanan hasta hastaneye ulaştırıldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Kalecik köyünde rahatsızlanan bir vatandaş, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolun ekiplerce açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kalecik köyünde aniden rahatsızlanan vatandaş, yolun kar nedeniyle kapalı olması sebebiyle yakınları tarafından hastaneye götürülemedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kar ve tipiye rağmen köye ulaşan ekipler, hastaya ilk müdahaleyi evinde gerçekleştirdi. Yolun iş makineleriyle açılmasının ardından hasta ambulansla Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özel İdaresi ekipleri, güvenli ulaşım sağlanması için ambulansa yol boyunca eşlik etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Tercan, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karla Mücadele: Hasta Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan ilk açıklama İran operasyonun adını duyurdu Netanyahu'dan ilk açıklama! İran operasyonun adını duyurdu
Nükleer mesajı mı İran’dan gelen son açıklama endişeleri artırdı Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama endişeleri artırdı
Peş peşe saldırıların ardından Tahran’dan vahim görüntüler Resmen çukur oluştu Peş peşe saldırıların ardından Tahran'dan vahim görüntüler! Resmen çukur oluştu
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün’de ABD üslerini vurdu İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Laiklik bildirisine soruşturma 168 kişi ifade verecek Laiklik bildirisine soruşturma! 168 kişi ifade verecek

20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamaney mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı
20:36
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
20:15
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
20:14
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
19:53
Riyad’dan İran’a misilleme mesajı: Yetki verildi
Riyad'dan İran'a misilleme mesajı: Yetki verildi
19:22
Trump: İran’daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 21:13:22. #.0.5#
SON DAKİKA: Karla Mücadele: Hasta Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.