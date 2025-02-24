Karlıova'da Hastaya Helikopterle Müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karlıova'da Hastaya Helikopterle Müdahale

Karlıova\'da Hastaya Helikopterle Müdahale

Yoğun kar nedeniyle kapalı yolda hastalanan hasta, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

24.02.2025 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yolu kar nedeni ile kapanan köyde hastalanan bir vatandaş, ambulans helikopterle alınıp hastaneye sevk edildi.

Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde yaşayan KOAH hastası Kadir Çiftçi rahatsızlandı. Köy yolu, yoğun kar yağışı nedeni ile kapalı olunca ambulans hastaya ulaşamadı. Haber verilmesi üzerine Erzurum'dan ambulans helikopter kaldırıldı. Köydekilerin yardımı ile alınan hasta, yola inen ambulans helikoptere taşındı. KOAH hastası Çiftçi, ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edilerek tedavi altına alındı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Acil Durum, Helikopter, Karlıova, Erzurum, 3-sayfa, Ulaşım, Sağlık, Yaşam, Koah, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karlıova'da Hastaya Helikopterle Müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:00 Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: “HDP bakanlık alabilir“ dediğim için linç edildim Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: "HDP bakanlık alabilir" dediğim için linç edildim
16:54 Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak İşte dev ihaleyi kazanan şirket Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket
15:38 Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye
15:17 Trump’tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri
10:32 Dev derbiye saatler kaldı İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
07:45 Kars Kağızman Belediyesi’ne kayyum atandı Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı
07:24 AK Partili Şamil Tayyar’dan MKYK tepkisi AK Partili Şamil Tayyar'dan MKYK tepkisi
05:16 Trump’tan kritik karar Bir anda herkesi kapının önüne koydu Trump'tan kritik karar! Bir anda herkesi kapının önüne koydu
04:36 Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu
02:46 Çocukların gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü Çocukların gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü
00:57 İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria’ya girdi İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria'ya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 18:26:30. #1.11#
SON DAKİKA: Karlıova'da Hastaya Helikopterle Müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.