 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
'Karnaval çetesi' üyesi 46 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs İzmir'de yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

'Karnaval çetesi' üyesi 46 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs İzmir'de yakalandı

İzmir'de Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri, bir araçtan şüphelenerek kovalamaca sonucunda 'karnaval çetesi' üyesi olduğu iddia edilen ve 46 yıl hapis cezasıyla aranan M.Y. isimli şahsı yakaladı. Şahsın sahte kimlik kullandığı ve çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Ayrıca şüphelinin eşi S.Y. tarafından teslim edilen 7 adet sim kartı da polis ekiplerine teslim edildi.

\'Karnaval çetesi\' üyesi 46 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs İzmir\'de yakalandı
26.01.2024 - 23:43,
Abone Ol

'Karnaval çetesi' üyesi olduğu iddia edilen ve 46 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs İzmir'de yakalandı.

İzmir'de Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında bir araçtan şüphelendi. Kovalamacanın ardından polis ekipleri, Kasımpaşa ışıklarında şüpheli aracı durdurdu. Aracın çalıntı ve aranan araç olduğu, araçtaki şüphelilerin S.Y ve K.Ç olduğu ve yapılan GBT sorgusunda herhangi bir olumsuzluğun olmadığı tespit edildi. Daha sonra polis ekipleri, araçtaki kişilerden şüphelenerek tekrar kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kimlik kontrolünde; kimliğini K.Ç. olarak beyan eden şüphelinin sürücü belgesinin sahte olduğu, asıl isminin M.Y. olduğu anlaşıldı.

Çeşitli suçlardan arama kaydı

Öte yandan 'karnaval çetesi' üyesi olduğu iddia edilen M.Y adlı şüphelinin yapılan GBT sorgusunda; resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlamak suçlarından toplamda 46 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Ayrıca S.Y adlı şüphelinin, eşi M.Y'ye ait olan 7 adet sim kartını polis ekiplerine teslim ettiği belirtildi. Şüpheliler ise gerekli işlemlerinin yapılması için Menemen Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

'Karnaval Çetesi'

'Karnaval çetesi' olarak bilinen çete ise 2 bin kişinin çeşitli bankalardaki hesaplarını, internet aracılığıyla gönderdikleri virüs programlarıyla ele geçirmesi suçundan 2008 yılında çökertilmişti. Ayrıca şebekenin 7 milyon liralık vurgun yaptığı ve paraları Rio Karnavalı'nda harcadığı öğrenilmişti. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Menemen, İzmir, Dolandırıcılık, Yakalama, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Karnaval çetesi' üyesi 46 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs İzmir'de yakalandı - Son Dakika


00:39
CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi
23:57
CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
23:30
ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı
23:25
Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı
22:35
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57
Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33
UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44
ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri

Son Dakika
00:39 CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi
23:57 CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
23:30 ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı
23:25 Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı
22:35 AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57 Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33 UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44 ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40 Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28 Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 00:50:48. #1.13#
SON DAKİKA: 'Karnaval çetesi' üyesi 46 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs İzmir'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement