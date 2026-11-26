Gaziantep'te karne töreninin ardından 12'nci sınıf öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen 10'uncu sınıf öğrencisi Çağlar Gönülalan'ın cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada savunma yapan sanık, "Arkadaşımın doğum günü pastasını kesecektim" dedi.

Dava, Gaziantep 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada maktul aile, tanıklar, maktul avukatları, sanık ve sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşmada söz alan maktulün yakınları sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

SANIK: AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ

Duruşmada savunma yapan sanık Halil A., "Olaydan 2 ay önce, maktulün de içinde bulunduğu grup ile benim içinde bulunduğum grup arasında yaşanan bir olay nedeniyle aramızda husumet başladı. Olaydan önce söz konusu grupla kavga ettik. Ancak okul idaresi tarafından disipline sevk edildik ve burada aramızdaki husumetin giderilmesi amacıyla barıştırıldık. Buna rağmen maktulün de içinde bulunduğu grubun bize karşı kini devam etti. Ben aramızda herhangi bir husumet olmasını istemedim ve her zaman barıştan yana oldum. Olay günü arkadaşımın doğum gününü kutlamak amacıyla pasta aldık. Yanımda bulunan bıçağı da normalde doğum günü pastasını kesmek için kullanacaktık. Söz konusu bıçak, arkadaşımın bağ evinde bulunuyordu ve normalde sürekli orada duruyordu. Okullar kapanacağı için bıçağı yanıma aldım. Olay günü herhangi bir şeyden habersiz şekilde okula gittim ve karnemi aldım. Karne töreninin ardından okuldan çıkarken maktulün de içinde bulunduğu arkadaş grubu bizi takip etmeye başladı. Biz de parka gittik. Burada yaklaşık maktulünde içinde olduğu 8 kişilik grup bize saldırdı. Beni tekme ve tokatlarla darbederek başıma ve vücudumun çeşitli bölgelerine şiddet uyguladılar. Grup içerisindeki bir veya iki kişinin elinde de bıçak olduğunu gördüm. Bunun üzerine yanımdaki bıçağı hem kendimi korumak hem de onları korkutmak amacıyla çıkardım. Bu sırada maktulün de içinde bulunduğu grup bana hakaret etmeye ve fiziksel şiddet uygulamaya devam etti. O an kendimi kaybettim, ne yaptığımın farkında değildim. Bıçağın maktule nasıl isabet ettiğini anlamadım. Olay sonrasında yürüyerek bölgeden uzaklaştım. Amacım kesinlikle maktulü öldürmek değildi. Bir süre yürüdükten sonra bir ağacın altında oturarak düşünmeye çalıştım. Kendime geldiğimde ne yaşandığını anladım ve yaptıklarımdan dolayı pişmanlık duydum. Daha sonra teslim olmaya karar verdim. Karakola gitmeden önce ise bıçağı bir ağacın kenarına attım. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, olay günü parkta bulunan diğer tanıkların dinlenmesine, okulda kamera kaydı bulunması halinde kayıtların istenmesine ve dosyadaki eksik hususların giderilmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

KARNE TÖRENİNİN ARDINDAN PARKTA BIÇAKLANDI

Olay, karne dağıtım günü öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi Vadi Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından Vadi Park'ta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken olay sırasında Halil A. (18) tarafından göğüs bölgesinden bıçaklanan Çağlar Gönülalan (16) ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çağlar Gönülalan, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Cenazenin Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi kırsal Başçeşme Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. Olay sonrası kaçan katil zanlısı öğrenci ise polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan katil zanlısı Halil A., emniyette tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.