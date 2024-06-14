Karne günü silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
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Karne günü silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerden Nurullah Tart'ın öğretmen olduğu ve öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra kuyumcu dükkanına gittiği öğrenildi. Saldırıda hayatını kaybeden Nurullah Tart'ın Viranşehir Borsa İstanbul İlkokulunda beden eğitimi öğretmeni olduğu öğrenildi. Karneleri dağıtan Tart'ın saldırı esnasında kuyumcu dükkanında olduğu ve mermilerin isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

14.06.2024 19:31
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Karne günü silahlı saldırıda hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerden Nurullah Tart'ın öğretmen olduğu ve öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra kuyumcu dükkanına gittiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre yüzü maskeli 2 şahıs, Bedrettin T.'ye ait kuyumcu dükkanına ateş açtı. Saldırıda Eyüp Advanlı ve Nurullah Tart hayatını kaybetti.

Karne günü öldürüldü

Saldırıda hayatını kaybeden Nurullah Tart'ın Viranşehir Borsa İstanbul İlkokulunda beden eğitimi öğretmeni olduğu öğrenildi. Karneleri dağıtan Tart'ın saldırı esnasında kuyumcu dükkanında olduğu ve mermilerin isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerden Eyüp Advanlı'nın ise Yaban kırsal Mahallesi muhtarı olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karne günü silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika

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