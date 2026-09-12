Kars çevre yolunda otomobil traktörle çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Kars'ta çevre yolunda otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kars çevre yolunda meydana geldi. Seyir halinde bulunan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle traktörle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kazada 6 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.