Kars İl Jandarma Komutanlığı okul denetimlerinde 11 bin 846 kimlik sorguladı - Son Dakika
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Kars İl Jandarma Komutanlığı okul denetimlerinde 11 bin 846 kimlik sorguladı

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Kars İl Jandarma Komutanlığı, 28 Eylül-21 Ekim 2026 arasında okul çevrelerinde 560 denetim yaparak 11 bin 846 kişinin kimliğini sorguladı. Denetimlerde 11 bin 217 araç ile 771 okul servisi kontrol edildi, 77 umuma açık yer incelendi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul çevrelerindeki denetimlerini sürdürüyor. 28 Eylül-21 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında okul çevreleri, trafik güzergahları ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda kapsamlı kontroller yapıldı.

Kars'ta jandarma ekipleri, okul güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalarda 11 bin 846 kişinin kimlik sorgulamasını yaptı. Denetimlerde 11 bin 217 araç ve 771 okul servisi kontrol edilirken, 77 umuma açık yerde de inceleme gerçekleştirildi.

Kars Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen okul güvenliği denetimlerinde toplam 11 bin 846 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. Okul çevrelerinde 560 kez denetim yapılırken, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla kontrollerin farklı noktalarda devam ettiği belirtildi.

"11 bin 217 araç, 771 okul servisi kontrol edildi"

Trafik güvenliğine yönelik çalışmalarda ise 11 bin 217 araç ile 771 okul servisi denetlendi. Öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak, servis araçlarının mevzuata uygunluğunu kontrol etmek ve trafik kurallarına uyulmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde araçlar ve servisler kontrol edildi.

Jandarma ekipleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde yaşanabilecek trafik yoğunluğu ile öğrencilerin karşılaşabileceği risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalarını da sürdürdü.

"77 umuma açık yerde denetim yapıldı"

Okul çevrelerinde öğrencilerin sıkça bulunduğu sosyal alanlar da denetim kapsamına alındı. Bu çerçevede park, kafe ve benzeri umuma açık 77 yerde kontrol gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarla çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması, okul çevrelerinde huzur ortamının sürdürülmesi ve öğrencilerin eğitim hayatlarını güven içinde devam ettirmeleri hedeflendi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından çocukların güvenli bir ortamda yetişmesi ve geleceğin teminatı olan genç nesillerin korunması amacıyla okul güvenliğine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikGüncelEğitimEylülKarsSon Dakika

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