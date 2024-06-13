Kars Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan Firari Şahıs - Son Dakika
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Kars Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan Firari Şahıs

Kars jandarma ekipleri, 19 yıldır firari olan ve hakkında yakalama kararı bulunan S.M. isimli şahsı yakaladı. Şahıs, çeşitli suçlardan dolayı toplamda 39 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Yakalanan şahıs adli makamlara sevk edilmiş ve tutuklanmıştır.

13.06.2024 10:47
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Kars jandarma ekipleri hakkında yakalama kararı olan ve 19 yıldır firari yaşayan S.M. isimli şahıs yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde, (19) yıldır firari olarak aranan; Kars 1.Ağır Ceza Mahkemesince Kasten Öldürme, Sivas İlamat ve İnfaz Bürosunca Kasten Öldürme, Göle İlamat ve İnfaz Bürosunca Silahla Tehdit, Göle İlamat ve İnfaz Bürosunca Hakkı Olmayan Yere Tecavüz, Ardahan İlamat ve İnfaz Bürosunca Silahla Tehdit, Kars İlamat ve İnfaz Bürosunca Görevi Yaptırmamak için Direnme suçlarından dolayı hakkında (14) yıl kesinleşmiş, (25) yıl yargılaması devam eden, toplam (39) yıl hapis cezası verilen S.M. (E-50) isimli şahıs 12 Haziran 2024 günü Susuz İlçesi Büyükçatak köyünde yakalandı.

Kars Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Söz konusu şahıs adli makamlara sevk edilmiş olup, Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanmasına müteakip cezaevine konulmuştur. İl Jandarma Komutanlığı olarak; aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan Firari Şahıs - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan Firari Şahıs - Son Dakika
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