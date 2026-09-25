Kars Sarıkamış'ta 6.5 büyüklüğünde deprem tatbikatında 2 yaralı sevk edildi - Son Dakika
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Kars Sarıkamış'ta 6.5 büyüklüğünde deprem tatbikatında 2 yaralı sevk edildi

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Kars Sarıkamış\'ta 6.5 büyüklüğünde deprem tatbikatında 2 yaralı sevk edildi
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Kars Sarıkamış'ta Hamamlı köyü merkezli 6.5 büyüklüğündeki deprem senaryosunda yaralanan 2 kişi Sahra Hastanesi'ne getirilip ileri tedavi için sevk edildi. Hastanede dumandan etkilenen bir kişi itfaiyece kurtarılırken, yaralı yakınları panik yaşadı.

Kars'ta senaryo gereği meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem, gerçeği aratmadı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Hamamlı köyü merkezli deprem senaryosunda ekipler eş zamanlı olarak harekete geçerken, Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde "çök-kapan-tutun" uygulandı. Hastanede dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, Hamamlı köyünde yaralanan 2 kişi hastaneye sevk edildi.

"6.5 büyüklüğünde deprem senaryosu devreye sokuldu"

Tatbikat senaryosuna göre Sarıkamış'a bağlı Hamamlı köyünde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından muhtemel can ve mal kayıplarına karşı acil müdahale süreci başlatılırken, sağlık, güvenlik ve kurtarma ekipleri kısa sürede olay noktalarına sevk edildi.

Senaryo gereği köyde yaralanan 2 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi önünde kurulan Sahara Hastanesi'ne getirildi. Durumları ağır olarak değerlendirilen yaralılar, hastanedeki ilk müdahalelerinin ardından ileri tedavi amacıyla başka bir hastaneye sevk edildi.

"Yaralı yakınları sinir krizi geçirdi"

Tatbikatın en dikkat çeken anlarından biri ise yaralıların hastaneye getirildiği sırada yaşandı. Senaryo gereği yaralıların yakınları büyük panik yaşarken bazı yakınları sinir krizi geçirdi.

Güvenlik görevlileri, panik yaşayan yaralı yakınlarını sakinleştirmek ve hastane içerisinde güvenliği sağlamak için yoğun çaba sarf etti. Yaşananlar, gerçek bir afet sırasında hastanelerde yalnızca sağlık müdahalesinin değil, psikolojik ve güvenlik koordinasyonunun da önemini ortaya koydu.

"Dumandan etkilenen kişiyi itfaiye kurtardı"

Deprem senaryosu kapsamında Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde de acil durum uygulaması gerçekleştirildi. Sarsıntının hissedilmesiyle birlikte hastane personeli "çök-kapan-tutun" pozisyonu aldı.

Senaryo gereği hastane içerisinde oluşan duman nedeniyle bir kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekipler, dumandan etkilenen kişiye ulaşarak güvenli şekilde binadan çıkardı.

Hastalar da ekiplerin koordinasyonunda güvenli alanlara tahliye edilirken, sağlık personeli muhtemel yaralanmalara karşı müdahale hazırlıklarını sürdürdü.

"UMKE, itfaiye ve emniyet ekipleri birlikte çalıştı"

Tatbikat kapsamında UMKE, itfaiye ve emniyet ekipleri sahada koordineli şekilde görev yaptı. Ekiplerin olay yerine intikali, güvenlik önlemlerinin alınması, yaralılara müdahale edilmesi, hastaların tahliyesi ve sağlık kuruluşuna sevk süreçleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Tatbikatla, muhtemel büyük bir deprem sonrasında farklı kurumların aynı anda ve koordineli şekilde hareket edebilme kapasitesi test edildi.

"Personelimiz muhtemel durumlara karşı hazırlıklı"

Sarıkamış Devlet Hastanesi Başhekimi Onur Yenidünya, tatbikatın hastane personelinin afet ve acil durumlara hazırlık seviyesinin test edilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, personelin muhtemel durumlara karşı hazırlıklı olduğunu ifade etti.

Tatbikat kapsamında hastane personelinin deprem anındaki doğru davranış biçimleri, hasta tahliyesi, acil müdahale süreçleri ve kurumlar arası koordinasyon uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

"Gerçek bir deprem öncesi kritik prova"

Gerçeği aratmayan görüntülere sahne olan tatbikatla, muhtemel bir depremde yaşanabilecek senaryolar sahada test edildi. Ekiplerin müdahale sürelerinin, koordinasyon kabiliyetlerinin ve hastanelerin afet anındaki işleyişinin değerlendirildiği tatbikat, deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA
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