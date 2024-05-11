Kars'ta 100 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kars'ta 100 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

Kars\'ta 100 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent merkezinde sahte ve kaçak alkollü içki satışını engellemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda, 20 şişe halinde toplam 100 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi ve bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

11.05.2024 11:25
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Kars'ta 100 litre sahte alkol ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezinde sahte ve kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

KOM ekiplerince yapılan çalışmalarda, 20 şişe halinde toplam 100 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirilerek muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta 100 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta 100 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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