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Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars'ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, ulaşımı da olumsuz etkiliyor.

Kentte kar ve tipiden dolayı Arpaçay'da 6, Kağızman'da 4, Sarıkamış'ta 4, Susuz ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 16 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor. - KARS