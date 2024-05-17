Kars'ta 2023 yılında 411 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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Kars'ta 2023 yılında 411 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi

Kars\'ta 2023 yılında 411 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü, 2023 yılında Kars'ta 411 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası olduğunu açıkladı. Türkiye genelinde ise 235 bin 71 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Yıl içindeki kazaların yüzde 83,1'i yerleşim yeri içinde, yüzde 16,9'u ise yerleşim yeri dışında gerçekleşti. Kazalarda 6 bin 548 kişi hayatını kaybederken, 350 bin 855 kişi yaralandı.

17.05.2024 12:03
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Kars'ta 2023 yılında 411 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, Türkiye'de ise 235 bin 71 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü 2023 kaza verilerini açıkladı.

Buna göre TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Kars'ta 411, Ağrı'da 706, Iğdır'da 345 ve Ardahan'da 175 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Türkiye karayolu ağında 2023 yılında toplam 1 milyon 314 bin 136 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 79 bin 65 adedi maddi hasarlı, 235 bin 71 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır.

Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 83,1'i yerleşim yeri içinde yüzde 16,9'u ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Trafik kazalarında 6 bin 548 kişi hayatını kaybederken, 350 bin 855 kişi yaralandı.

Türkiye'de 2023 yılında meydana gelen 235 bin 71 ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 984 kişi kaza yerinde, 3 bin 564 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Karayolu trafik kazalarında 2023 yılında bir günde ortalama 644 ölümlü yaralanmalı kaza, 18 ölüm ve 961 yaralanma meydana geldi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta 2023 yılında 411 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta 2023 yılında 411 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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