Kars\'ta Anız Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Kars'ta bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Olay Bayrampaşa TOKİ bölgesinde meydana geldi. Bölgede çıkan anız yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ner bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının yerleşim alanlarına yakın bir bölgede başlamasından dolayı itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek evlere sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri daha sonra ise soğutma çalışması yaptı.

Konuyla ilgili olarak Kars Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kars Belediyesi olarak tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yangına müdahale eden tüm personelimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızdan, özellikle yaz aylarında artan yangın risklerine karşı dikkatli olmalarını ve anız yakımı, kontrolsüz ateş ve benzeri tehlikeli uygulamalardan kaçınmalarını önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - KARS