Kars\'ta Aranan 10 Kişi Yakalandı

Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 10 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce son 1 haftada yapılan çalışmalarda Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan 17 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Y.K. (54), Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan U.C.T.(31), Görevi Kötüye Kullanma suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.Ö.(51), Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.S. (45), Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.Ü.(29) ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Ş. (39) yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 6 şarjör ve 53 fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce asayiş uygulamalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS