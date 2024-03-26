Kars\'ta Aranan 32 Şahıs Yakalandı, 14\'ü Tutuklandı

3.Sayfa

Kars'ta çeşitli suçlardan aranması olan 32 şahıs yakalandı. Yakalanan 32 kişiden 14'ü tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda; Kasten Öldürme suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.G.(62), Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 13 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası bulunan Y.B.(46), Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 9 yıl 7 ay gün hapis cezası bulunan M.Y.(40), Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.C.A.(23), Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek suçundan 6 yıl 2 ay gün hapis cezası bulunan G.A.(27), Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumları Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 5 yıl ay 10 ay hapis cezası bulunan Ö.K.(26), Kasten Yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.H.(25), Dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan T.G.(55), Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 3 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İ.Ö.(51), Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumları Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.G.(29), Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.Y.(29), Hakaret-Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan 1 yıl 1 ay 14 gün hapis cezası bulunan C.A.(36), Basit Yaralama suçundan 9 ay hapis cezası bulunan S.B.(45) ve Tehdit suçundan 7 ay 15 gün gün hapis cezası bulunan C.Y.(42)'nin tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı..

Ayrıca yapılan uygulamalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tabancaya ait 3 adet şarjör ve 22 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, kurusıkı tabancaya ait 2 adet şarjör ve 9 adet kurusıkı fişeği ile 1 adet bıçak ele geçirildi. - KARS