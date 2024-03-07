Kars'ta 'Kars'ın Huzuru' Temalı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kars'ta 'Kars'ın Huzuru' Temalı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Kars\'ta \'Kars\'ın Huzuru\' Temalı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında 'Kars'ın Huzuru' temalı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Kars'ın güvenli bir ortamda yaşanması ve suç oranlarının azaltılması hedefi üzerinde duruldu. Vali Polat, yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verdi. Terör operasyonları, uyuşturucuyla mücadele, kaçakçılık gibi konular ele alındı ve yapılan denetimlerin sonuçları paylaşıldı.

07.03.2024 12:55
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Kars'ta Vali Ziya Polat, başkanlığında 'Kars'ın Huzuru' temalı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka ve İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, ulusal ve yerel basının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, "Anadolu'muzun Kafkaslara ve Orta Asya'ya açılan kapısı, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarih ve kültür şehri, turizm şehri Kars'ımızda güvenli bir ortamda yaşamak tüm vatandaşlarımızın hakkıdır. Suçu önlemek, suç oranlarını azaltmak ülkemizin en huzurlu illerinden birisi olan Gazi Kars'ımızda huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, en önemli hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan, herkese kucaklayan, kişi hak ve özlüklerine saygılı, şeffaf ve vatandaş odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Polat, "Bu kapsamda; her yaştan kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuklarımızın huzur içinde yaşadığı, her türlü suçun ve suç eğiliminin minimum seviyeye indirildiği, daha huzurlu daha güvenli bir Kars için çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esasıyla sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı yaparken kıymetli Karslı hemşehrilerimin desteğini daima yanımızda gördüğümüzü de memnuniyetle ifade etmek istiyorum. İçişleri Bakanlığımızın dolayısıyla bizlerin de üzerinde durduğu, önemsediğimiz çok önemli hususlar var. Bunların başında terör, organize suçlar, trafik, uyuşturucu ile mücadele, düzensiz göçmenler konuları başta gelmektedir. 2024 yılının Ocak ve Şubat aylarında kolluk kuvvetlerimizin yürüttüğü faaliyetleri kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. 628 bin 457 şahıs sorgusu yapılmış, Haklarında toplam 406 yıl, 510 ay, 678 gün kesinleşmiş hapis cezası hükmü bulunan 108 aranan şahıs, Haklarında Adli para cezası hükmü bulunan 21 aranan şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 382 aranan şahıs, Yoklama kaçağı 512 şahıs olmak üzere toplam bin 23 aranan şahıs yakalanmıştır. 2021 yılında Kağızman ilçesi Karabağ köyünde meydana gelen 1 Faili Meçhul Kasten öldürme olayı aydınlatılmış, 142 bin 379 araç, bin 783 okul servisi denetlenmiş, Trafik yönünden 2 bin 176 şahsa ve 4 bin 158 araca ilgili maddelerden 11 bin 443 bin 474,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet Suçu kapsamında 26 Tüfek, 47 tabanca, 2 bin 69 Fişek, 91 şarjör, 16 adet kesici-delici alet ele geçirilmiştir. Göçmen Kaçakçılığı organizatörü 11 şahıs ve yasadışı yollarla ülkemizde bulunan 98 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, organizatör 4 şahıs tutuklanmıştır" diye konuştu.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca 153 terör operasyonu yapıldığına dikkat çeken Vali Ziya Polat, "İl Jandarma Komutanlığınca kırsalda 153 terör operasyonu icra edilmiştir. 379,56 gram Metamfetamin maddesi, 166,95 gram Esrar maddesi, 4,62 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 18 gram Bonzai, 22 gram Skunk, 24 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 99 sentetik ecza hapı,70 bin adet boş makaron, 37 bin 700 doldurulmuş makaron, 64 bin 929 adet tarihi geçmiş, satışı yasak, faturasız ilaç, 18 bin 200 kilo kaçak deterjan, bin 859 kaçak sigara, 105 kilo kıyılmış tütün, 102 kaçak tarihi eser, 59,25 litre etil alkol, 27 kaçak viski, 8 sınav kopya düzeneği, 5 adet kaçak telefon, Suçta kullanıldığı değerlendirilen 45 senet-çek, Suçtan elde edildiği değerlendirilen 36 bin 450 TL. 210 Euro para ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

Kars'ta ayrıca kolluk güçlerince 3 bin 869 park-bahçe ve metruk yapı, 3 bin 720 Tekel bayii-kıraathane ve işyeri denetlenmiştir. Sarıkamış Kayak Merkezi'nde konuşlu Jandarma Komando Arama Kurtarma Tim Komutanlıklarınca; 203 mahsur kalma, 195 kazaen yaralanma, 5 kaybolma olayına müdahale edildi. Organize suç örgütlerine yönelik yapılan 1 operasyonda, 4 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

2023 yılı Ocak-Şubat döneminde şahıslara karşı işlenen suçların yüzde 100'ü, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde malvarlığına karşı 131, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde 93 suç işlenmiş, yüzde 29'luk azaldı. 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 80'i, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 70'i aydınlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta 'Kars'ın Huzuru' Temalı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta 'Kars'ın Huzuru' Temalı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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