Kars\'ta Bayram Tatili İçin Güvenlik Önlemleri Alındı

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Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nca, Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesini sağlamak için, il merkezi ve ilçeler de güvenlik önlemleri alındı.

Kentin tüm giriş ve çıkışlarında oluşturulan 24 saat esasına göre yapılan yol kontrol ve arama noktaları uygulamasına ek olarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bayram tatili süresince güvenlik güçleri görev alacak.

Trafik yönünden ise, Ramazan Bayramı tatili süresinde planlanan tedbirler kapsamında görevli ekipler güzergahta trafiğin tanzimi ve trafik akışını engelleyen araçların kaldırılması ve olumsuz-çift sıra hatalı parklanmalar için sürekli seyir halinde denetim yapacak.

Ayrıca kent genelinde çevirme ekipli ve seyir halinde olmak üzere, farklı güzergahlarda etkin şekilde radarla hız denetimi uygulamaları planlandı. Trafiğin yoğun olduğu yol kesimlerinde yapılacak olan sabit trafik uygulamalarında, kazaların neden ve sonuçlarında etkin olan hatalı sollama, yakın takip, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri ve sürücülerin araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi kurallara uyup uymadıklarına dair denetimler ise sıklaştırıldı.

Ayrıca ekipler, bayram tatili süresince havadan drone denetimlerine devam edecek. Ağır taşıt, şehirlerarası otobüsler ve ticari araç denetimlerinde, takograf kontrolleri yapılacak ve denetimler esnasında çalışma ve dinlenme süresi ihlali tespit edilen ticari araç sürücülerinin, taşıt kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

Tatil süresince şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs şoförleri başta olmak üzere tüm araç sürücülerine yönelik uyandırma-bilgilendirme denetimleri yapılacak. - KARS