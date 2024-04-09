Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nca, Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesini sağlamak için, il merkezi ve ilçeler de güvenlik önlemleri alındı.
Kentin tüm giriş ve çıkışlarında oluşturulan 24 saat esasına göre yapılan yol kontrol ve arama noktaları uygulamasına ek olarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bayram tatili süresince güvenlik güçleri görev alacak.
Trafik yönünden ise, Ramazan Bayramı tatili süresinde planlanan tedbirler kapsamında görevli ekipler güzergahta trafiğin tanzimi ve trafik akışını engelleyen araçların kaldırılması ve olumsuz-çift sıra hatalı parklanmalar için sürekli seyir halinde denetim yapacak.
Ayrıca kent genelinde çevirme ekipli ve seyir halinde olmak üzere, farklı güzergahlarda etkin şekilde radarla hız denetimi uygulamaları planlandı. Trafiğin yoğun olduğu yol kesimlerinde yapılacak olan sabit trafik uygulamalarında, kazaların neden ve sonuçlarında etkin olan hatalı sollama, yakın takip, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri ve sürücülerin araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi kurallara uyup uymadıklarına dair denetimler ise sıklaştırıldı.
Ayrıca ekipler, bayram tatili süresince havadan drone denetimlerine devam edecek. Ağır taşıt, şehirlerarası otobüsler ve ticari araç denetimlerinde, takograf kontrolleri yapılacak ve denetimler esnasında çalışma ve dinlenme süresi ihlali tespit edilen ticari araç sürücülerinin, taşıt kullanmalarına müsaade edilmeyecek.
Tatil süresince şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs şoförleri başta olmak üzere tüm araç sürücülerine yönelik uyandırma-bilgilendirme denetimleri yapılacak. - KARS
Son Dakika › 3.Sayfa › Kars'ta Bayram Tatili İçin Güvenlik Önlemleri Alındı - Son Dakika
Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Suudi Arabistan uyruklu A.S.A.'nin uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisi üzerine yapılan aramada, 68 gram plaka esrar, 2 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatları ve terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 29 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve 3 kişi tutuklandı. Operasyonlar sonucunda sentetik ecza, esrar, metamfetamin, bonzai ve captagon gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, iş adamı Atakan A.'nın evinin bahçesinde bulunan 45 bin dolar değerindeki gezi teknesinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tekne küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 14 bin 223 araç, 760 motosiklet denetlendi. Denetimler sonucunda 140 araç trafikten men edildi ve 2 bin 284 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Yetkililer, bayram boyunca denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 33 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı. Edremit'te yakalanan Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Organizatör ise tutuklandı.
Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 32 bin 784 şahıs sorgulandı araması bulunan 59 şahıs gözaltına alınırken 20 kişi tutuklandı. Denetimlerde 2'si kurusıkı 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kesici alet ve 185 fişek ele geçirildi. Yetkililer, huzur ve güven için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdiler.
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