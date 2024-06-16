Kars'ta Bayram Tatili İçin Önlemler Alındı

3.Sayfa

Kars'ta 9 günlük bayram tatili süresince bin 124 emniyet, bin 403 jandarma olmak üzere 2 bin 527 personel görevlendirildi.

Vali Ziya Polat, uygulama noktalarına gelerek yapılan uygulamalara eşlik etti. Polat vatandaşlara hayırlı bayramlar dileklerinde bulundu.

Kars Valiliği, trafik kazalarının önüne geçmek için "Hızını düşür, yolun sonu bayram olsun" mottosuyla çeşitli önlemler aldı ve tatilde yola çıkacak vatandaşları uyardı. 9 günlük bayram tatili boyunca görev yapacak personel denetimlere başladı. Kars Valiliği, bayram tatili süresince il genelinde kritik yol güzergahlarında ve trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde trafik ve güvenlik denetimleri yapıyor.

Ekipler noktalarda durdurdukları araç sürücülerine dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunurken, vatandaşların da GBT'si sorgulanıyor. Cadde ve sokaklarda yaya ve motorize ekiplerle uygulamalar gerçekleştiren ekipler, kentte bayramın olaysız bir şekilde geçirilmesi için gayret gösteriyor.

Ayrıca Kars'ta mezarlıklar gibi halkın yoğun olduğu yerlerde, kurban kesim ve satış alanlarında, cami önlerinde, şehir içindeki ticari taksilerde, toplu taşıma araçlarında ve şehirlerarası otobüs terminalinde gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Kars Valiliği, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde her türlü tedbiri alarak, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesini amaçlıyor. Kent genelinde yapılan uygulamalara Vali Ziya Polat'ta eşlik etti. Polat, vatandaşlara hayırlı bayramlar dileklerinde bulundu. - KARS