Kars'ta Çığ Altında Kalan Ekip Son Anda Kurtuldu

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Kars'ta özel idare ekipleri çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu

KARS - Kars'ta mahsur kalan aracı kurtarmaya giden ekipler çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyü yolunda araçlarında mahsur kalan vatandaşlar ihbarı üzerine bölgeye gelen Özel İdare ekipleri yol açarak mahsur kalan araca ulaşmaya çalıştı. Ancak ekipler yol açtığı sırada dağdan kopan kar kütlesi ekiplerinin üzerine geldi. son anda çığ geldiğini gören kepçe operatörü geri manevra yaparak çığdan kaçmayı başardı. O anlar araçta mahsur kalan vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yolu açarak mahsur kalan vatandaşlar kurtardı. Vatandaşlar ise daha sonra yoluna devam etti.