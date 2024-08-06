Kars'ta Cinayet Zanlısı Tır İle Yurt Dışına Kaçarken Yakalandı

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Kars'ta bir kişinin öldürülmesi olayının zanlısı, Doğubayazıt'ta tır ile yurt dışına çıkmak üzereyken, polis kıskıvrak yakaladı.

Kars polisinin düzenlediği operasyonla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yakalanan cinayet zanlısı M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 27 Temmuz 2024 tarihinde merkez Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, eskiden husumetli olan ve il dışında bulunan E.B.(26)'nin kente geldiği bilgisini alan M.B.(40), kendisini takip etmesi için İ.H.Y. (27)'ye araç kiraladı. E.B'yi bir süre kiralık araçla takip eden İ.H.Y.'nin bilgi vermesi üzerine M.B. yanında getirdiği ruhsatsız tabanca ile E.B.'ye evinin önünde ateş etti. Vücudunun 2 yerinden yaralanan E.B. kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan M.B.'nin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Cinayet olayına karışan ve gözaltına alınan İ.H.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Yurt dışına çıkıyordu Kars polisi yakaladı"

Cinayet zanlısı M.B.'nin yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştıran Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri M.B.'nin Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden İran'a kaçacağı bilgisi aldı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgeyi abluka altına aldı. M.B.'nin bineceği tırı tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonla M.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kars Emniyet Müdürlüğüne getirilen ve ifadesinde susma hakkını kullanan M.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARS