Kars'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

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Kars'ta polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen "Taksi-1" fuhuş operasyonunda kurtarılan 6 yabancı uyruklu kadının işlemleri tamamlandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince fuhuş suçunun önlenmesine yönelik Arpaçay ilçesinde yapılan "Taksi-1" operasyon sonucu kurtarıldıktan sonra Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen yabancı uyruklu 6 kadından 3'ü Dilucu Sınır Kapısına, 2'si Erzurum Gönderme Merkezine, 1'i ise Aktaş Sınır Kapısına sınır dışı edilmek üzere gönderildi.

Yabancı uyruklu kadınlar buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. - KARS