Kars\'ta takla simülasyonu gerçeği aratmadı: Emniyet kemeri hayat kurtarır

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 'Jandarma Mobil Eğitim Tırı' ve 'Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı' Kars'ta vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verdi. Kars'ta trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" etkinliğinde vatandaşlar, kontrollü ortamda takla atan araç deneyimi yaşayarak emniyet kemerinin hayati önemini uygulamalı olarak gördü.

Kars'ın Akyaka ilçesi Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen programa Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte simülasyon aracına binen katılımcılar, emniyet kemeri takılı şekilde aracın takla atma anını deneyimledi. Gerçeğe yakın ortamda gerçekleştirilen uygulama, trafik kazalarında emniyet kemeri kullanımının önemini çarpıcı şekilde ortaya koydu.

Etkinliğe katılan Turan Naroğlu ise yaşadığı deneyimin kendisini derinden etkilediğini ifade ederek, "Takla atan arabaya bindim. Beş-altı takla attım. Gerçekten emniyet kemeri can kurtarır. Herkes emniyet kemerini mutlaka taksın" diye konuştu

Simülasyon aracına binen Esenyayla köyü muhtarı Mürtüz Ünal, yaşadığı deneyimin ardından herkesin emniyet kemeri takması gerektiğini belirterek, "Gerçekten çok kötü bir şey. Allah kimseye göstermesin. Herkes emniyet kemerini kullansın" dedi.

Programda konuşan Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş ile Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, emniyet kemerinin trafik kazalarında can kayıplarını ve ağır yaralanmaları önemli ölçüde azalttığını belirterek, sürücü ve yolculara kısa mesafelerde dahi emniyet kemeri takmayı ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.

Yetkililer, trafik güvenliğinin en temel kurallarından biri olan emniyet kemeri kullanımının yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda hayat kurtaran en etkili güvenlik önlemlerinden biri olduğunu vurguladı. Etkinlik sonunda vatandaşlar, simülasyon aracında yaşadıkları deneyimin ardından emniyet kemerinin önemini çok daha iyi anladıklarını ifade etti. - KARS