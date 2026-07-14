Kars'ta takla simülasyonu gerçeği aratmadı: Emniyet kemeri hayat kurtarır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta takla simülasyonu gerçeği aratmadı: Emniyet kemeri hayat kurtarır

Kars\'ta takla simülasyonu gerçeği aratmadı: Emniyet kemeri hayat kurtarır
14.07.2026 17:00  Güncelleme: 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Mobil Eğitim Tırı ve Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı, Kars'ta vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verdi. Katılımcılar takla atan araç deneyimiyle emniyet kemerinin hayati önemini gördü.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 'Jandarma Mobil Eğitim Tırı' ve 'Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı' Kars'ta vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verdi. Kars'ta trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" etkinliğinde vatandaşlar, kontrollü ortamda takla atan araç deneyimi yaşayarak emniyet kemerinin hayati önemini uygulamalı olarak gördü.

Kars'ın Akyaka ilçesi Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen programa Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte simülasyon aracına binen katılımcılar, emniyet kemeri takılı şekilde aracın takla atma anını deneyimledi. Gerçeğe yakın ortamda gerçekleştirilen uygulama, trafik kazalarında emniyet kemeri kullanımının önemini çarpıcı şekilde ortaya koydu.

Etkinliğe katılan Turan Naroğlu ise yaşadığı deneyimin kendisini derinden etkilediğini ifade ederek, "Takla atan arabaya bindim. Beş-altı takla attım. Gerçekten emniyet kemeri can kurtarır. Herkes emniyet kemerini mutlaka taksın" diye konuştu

Simülasyon aracına binen Esenyayla köyü muhtarı Mürtüz Ünal, yaşadığı deneyimin ardından herkesin emniyet kemeri takması gerektiğini belirterek, "Gerçekten çok kötü bir şey. Allah kimseye göstermesin. Herkes emniyet kemerini kullansın" dedi.

Programda konuşan Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş ile Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, emniyet kemerinin trafik kazalarında can kayıplarını ve ağır yaralanmaları önemli ölçüde azalttığını belirterek, sürücü ve yolculara kısa mesafelerde dahi emniyet kemeri takmayı ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.

Yetkililer, trafik güvenliğinin en temel kurallarından biri olan emniyet kemeri kullanımının yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda hayat kurtaran en etkili güvenlik önlemlerinden biri olduğunu vurguladı. Etkinlik sonunda vatandaşlar, simülasyon aracında yaşadıkları deneyimin ardından emniyet kemerinin önemini çok daha iyi anladıklarını ifade etti. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, 3. Sayfa, Olaylar, Trafik, Eğitim, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta takla simülasyonu gerçeği aratmadı: Emniyet kemeri hayat kurtarır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzungöl’e düşürdüğü çantasını almak için suya atlayan Arap turist ölü bulundu Uzungöl'e düşürdüğü çantasını almak için suya atlayan Arap turist ölü bulundu
Sulama kanalındaki faciada acı detay: Yeni aldığı otomobili eşi deniyormuş Sulama kanalındaki faciada acı detay: Yeni aldığı otomobili eşi deniyormuş
İsrail’in İran’ın başına eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ı getirmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu öne sürüldü İsrail'in İran'ın başına eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ı getirmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu öne sürüldü
Trabzonspor’da Lovik ile yollar ayrıldı Kasaya giren bonservis belli oldu Trabzonspor'da Lovik ile yollar ayrıldı! Kasaya giren bonservis belli oldu
Uruguay’ın yeni teknik direktörü belli oldu Uruguay'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Ön görüşme yapıldı Galatasaray’dan sürpriz hamle Ön görüşme yapıldı! Galatasaray'dan sürpriz hamle

16:59
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent’i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
16:47
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
16:40
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
15:39
Beşiktaş, Leandro Trossard’ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı
15:18
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
15:13
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 17:04:59. #7.13#
SON DAKİKA: Kars'ta takla simülasyonu gerçeği aratmadı: Emniyet kemeri hayat kurtarır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.