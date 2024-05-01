Kars'ta Emniyet ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, merdiven altında üretilen yağ ve peyniri ele geçirdi - Son Dakika
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Kars'ta Emniyet ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, merdiven altında üretilen yağ ve peyniri ele geçirdi

Kars\'ta Emniyet ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, merdiven altında üretilen yağ ve peyniri ele geçirdi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ortak çalışma sonucunda 2 bin 555 kilo yağ ve bin 398 kilo çeşitli peynir ele geçirerek muhafaza altına aldı. Ele geçirilen ürünlerin piyasaya sürülmesi nedeniyle yasal işlem uygulandı ve imha edildi. Bu tür denetimlerin vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamak ve merdiven altı üretimi önlemek amacıyla yapılacağı belirtildi.

01.05.2024 13:24
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Kars'ta Emniyet ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, merdiven altında üretildiği düşünülen ve pazara arzı uygun olmayan yağ ve peynir ele geçirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları ortak çalışmada 2 bin 555 kilo yağ ve bin 398 kilo çeşitli peynir ele geçirerek muhafaza altına aldı.

"Temiz, güvenilir, sağlıklı gıda için 7/24 denetimdeyiz" sloganıyla yola çıkan ekipler, pazara arzı uygun olmayan 2 bin 555 kilo muhtelif yağ ve bin 398 kilo peynire el koydu.

Ekipler tarafından muhafaza altına alınan yağ ve peyniri piyasa süren kişi veya kişiler hakkında Ürünlerin 5996 Sayılı Kanuna aykırı olarak piyasaya sunulması nedeniyle yasal işlem uygulandı. Ele geçirilen yağ ve peynirlerin imha edildiği bildirildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamak ve merdiven altı üretim önüne geçilmesi için bu tür denetimleri yapılacağı öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kars, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Emniyet ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, merdiven altında üretilen yağ ve peyniri ele geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Emniyet ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, merdiven altında üretilen yağ ve peyniri ele geçirdi - Son Dakika
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