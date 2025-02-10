Kars'ta Feci Kaza: 9 Yaralı - Son Dakika
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Kars'ta Feci Kaza: 9 Yaralı

Kars\'ta Feci Kaza: 9 Yaralı

Kars-Sarıkamış-Erzurum karayolunda meydana gelen kaza sonucu bir otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Olayda 9 kişi yaralanırken, yaralılardan 2'sinin durumu ağır. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

10.02.2025 14:56  Güncelleme: 14:58
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Kars'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Feci kaza da 9 kişi yaralandı.

Kaza; Kars-Sarıkamış- Erzurum karayolunda meydana geldi. K. D. yönetimindeki 75 AY 579 plakalı otomobil, Kars-Sarıkamış-Erzurum kara yolu Bozat köyü mevkide D. A. idaresindeki 25 AAT 898 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza da her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

Olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri ile Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Sarıkamış ve Kars'taki hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 2'inin durumu ağır olduğu ve 7 yaralının ise yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Feci Kaza: 9 Yaralı - Son Dakika

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