Kars\'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Kars'ta, "kasten öldürme" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası ile arama kararı bulunan 1 kişi, Kağızman ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezasını çekmek üzere Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, emniyet ve asayişi temin etmek amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin görevimizin başındayız" ifadelerine yer verildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.