Kars'ta Güvenlik Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
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Kars'ta Güvenlik Koordinasyon Toplantısı

Kars\'ta Güvenlik Koordinasyon Toplantısı
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Kars'ta yapılan toplantıda güvenlik, asayiş ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları değerlendirildi.

Kars'ta vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, düzenlenen "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı"nda ele alındı.

Kars Valisi Ziya Polat'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki güvenlik uygulamaları, sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları değerlendirildi.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile güvenlik birimlerinin temsilcileri katıldı. Toplantıda, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve diğer ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar hakkında sunumlar yapılarak, il genelindeki mevcut güvenlik durumu ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Toplantıda, Kars genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından sürdürülen genel asayiş uygulamaları ele alındı. Suçun önlenmesi, suçluların yakalanması, trafik güvenliği, denetim faaliyetleri ve kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların etkinliği değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde uygulanacak güvenlik tedbirleri de görüşüldü.

Kent merkezi ile ilçelerde gerçekleştirilen denetimlerin artırılması, vatandaşların güvenli yaşam ortamının korunması ve kamu düzeninin devamlılığının sağlanması amacıyla kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini ise sınır güvenliği ile düzensiz göçle mücadele oluşturdu. Kars'ın stratejik konumu nedeniyle sınır hattında alınan güvenlik tedbirleri, kaçak geçişlerin önlenmesine yönelik çalışmalar ve düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

İlgili kurumlar arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulurken, güvenlik tedbirlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik planlamalar da ele alındı.

Toplantıda, Kars'ta yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasının temel öncelik olduğu vurgulanırken, kolluk kuvvetlerinin 24 saat esasına göre görevlerini sürdürdüğü belirtildi. Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi, sınır güvenliğinin güçlendirilmesi ve düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kars Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen güvenlik toplantılarının, kurumlar arası iş birliğini güçlendirerek il genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına önemli katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Asayiş, Kars, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta Güvenlik Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika

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