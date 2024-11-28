Kars'ta Güvenlik Uygulaması Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Kars'ta Güvenlik Uygulaması Başarıyla Gerçekleşti

Kars\'ta Güvenlik Uygulaması Başarıyla Gerçekleşti

Kars'ta jandarma, 189 personel ile huzur ve güven uygulaması yaptı; 9 kişi yakalandı.

28.11.2024 09:48
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Kars'ta jandarma 57 ekip, 189 personel ile huzur ve güven uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalar vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca kent genelinde huzur ve güven uygulamaları sürüyor. Jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda, 2 metruk bina ve inşaat, 17 umuma açık yer kontrol edildi. Jandarma trafik ekiplerince 32 noktada yapılan yol kontrol ve aramalarında 2 bin 901 kişi ve bin 803 araç sorgulandı.

Ayrıca 1 yabancıyı ülkeye sokan ya da ülkede kalmasına imkan sağlayan 1, hakkı olmayan yere tecavüz suçundan 1, dolandırıcılık suçundan 2, nafaka hükümlerine uymamaktan 1, 6136 SKM ülkeye yasadışı sokmak suçundan 1, yoklama kaçağı 2 şahıs olmak üzere 9 kişi yakalandı. Yakalanan 9 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Huzur ve güven uygulamasında jandarma ekiplerince yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca,1 şarjör ve 13 fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca kent genelinde huzur ve güven uygulamalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. Yapılan uygulamalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Güvenlik Uygulaması Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

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