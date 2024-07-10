Kars\'ta Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 1 Yaralı

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Kars'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; Cumhuriyet Caddesi Digor Pazarı kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yan yatarak kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazada yan yatan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS