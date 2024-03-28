Kars'ta husumetliler arasında sopalı kavga: 2 yaralı
KARS - Kars'ta aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Kars Merkez Yalınkaya köyünde aralarında önceden husumet bulunan 2 grup İsmail Aytemiz Caddesi'nde karşılaştı. Önce sözlü olarak başlayan kavga, daha sonra büyüyerek sopalı kavgaya dönüştü.
Tarafların sopalarla bir birine girdiği kavgada 2 kişi kafalarına aldıkları darbelerle yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen polis, tarafları ayırırken, kafasından yaralanan 2 kişi ise ambulanslara alındı.
İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra hastaneye sevk edildi.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, kalabalığı bölgeden uzaklaştırırken, kavga ile ilgili tahkikat başlatıldı.
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Banu Parlak, borçlu olduğu bir dosyayla ilgili gittiği Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı. Adliyeyi birbirine kattan Parlak, savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Banu Parlak'ın köpeği, komşusunun köpeğini parçalayarak öldürmüştü.
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