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Kars'ta İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Düzenlendi

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum amirleri bir araya geldi. Toplantıda, asayiş-güvenlik, sınır güvenliği ve düzensiz göç konuları değerlendirildi. Alınması gereken tedbirler ve yapılması gerekenler üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Kars\'ta İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Düzenlendi
29.12.2023 - 13:11,
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Kars'ta İl Güvenlik ve Asayiş toplantısı düzenlendi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya ilçe kaymakamları ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, asayiş-güvenlik, sınır güvenliği, düzensiz göç konuların değerlendirildi.

Vali Ziya Polat başkanlığında düzenlenen toplantıda, başta asayiş ve güvenlik olmak üzere sınır güvenliği ile düzensiz göçmen konusunda yapılması gerekenler ve alınan tedbirler konuşuldu. Fikir alışverişinde bulunulmasının ardından toplantı sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA
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